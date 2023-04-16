В Оренбурге стая собак загрызла мальчика

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,16 (+0,16) Инвестиции, 14 апр, 16:56 Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 81,5 (-0,17) Инвестиции, 14 апр, 16:56
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 18:23
Непомнящий назвал одной из худших шестую партию за шахматную корону Спорт, 18:11
ЕК раскритиковала запрет Венгрии и Польши на импорт украинского зерна Политика, 18:07
Times узнала, что король Карл III cтал на £230 млн богаче Елизаветы II Политика, 18:02
В Оренбурге стая собак загрызла мальчика Общество, 17:49
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 17:37
Роман Ротенберг стал главным тренером новой сборной России по хоккею Спорт, 17:29
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Папа римский в православную Пасху пожелал мира россиянам и украинцам Политика, 17:08
В окружении Костомарова словами о пасхальном чуде оценили его состояние Спорт, 17:02
В какие страны стали чаще звать россиян работать. Инфографика Экономика, 17:00
Кадыров рассказал о выходе бойцов «Ахмата» из окружения в Белогоровке Политика, 16:59
Кабмин предложил ограничить дисконт Urals при расчете экспортных пошлин Экономика, 16:51
На Бали проверили «русскую деревню» в Убуде Общество, 16:38
Ян Непомнящий второй раз проиграл Дин Лижэню в матче за шахматную корону Спорт, 16:21
Общество ,  
0 

В Оренбурге стая собак загрызла мальчика

Стая бездомных собак загрызла мальчика в Оренбурге
Фото: СК России по Оренбургской области
Фото: СК России по Оренбургской области

Стая бездомных собак напала на ребенка в Оренбурге и загрызла его, сообщает «Комсомольская правда» в Оренбурге.

Инцидент произошел на Кольцевой улице в Промышленном районе города. Мальчик гулял в районе гаражного кооператива, и сперва к нему подбежала одна собака, а затем — вся стая. Ребенок испугался и побежал вглубь гаражей, где животные на него напали. Он скончался на месте от полученных травм.

По данным газеты, погибший мальчик был из многодетной семьи, в которой воспитывались пятеро детей. Глава Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что мальчику было восемь лет. 

«16 апреля 2023 года неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города Оренбурга обнаружено тело несовершеннолетнего, на теле которого обнаружены рвано-укушенные раны», — говорится в сообщении Следственного комитета по Оренбургской области.

Ведомство возбудило два уголовных дела по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщило управление Следственного комитета по Оренбургской области.

Прокуратура Оренбургской области организовала проверку по факту обнаружения тела ребенка. Надзорное ведомство проверит, как органы местного самоуправления обеспечивают безопасные условия жизни населению, в том числе по отлову бездомных животных. На место происшествия выехали зампрокурора региона Игорь Крушинский и прокурор Оренбурга Павел Кучерявенко.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
бездомные животные ребенок Оренбургская область Следственный комитет
Материалы по теме
В посольство Франции в Москве прислали посылку с костями животного
Общество
На сколько подорожало содержание домашних животных в 2022 году
Общество
СПЧ предложил создать систему учета собак в России
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter