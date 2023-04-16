В Оренбурге стая собак загрызла мальчика

Фото: СК России по Оренбургской области

Стая бездомных собак напала на ребенка в Оренбурге и загрызла его, сообщает «Комсомольская правда» в Оренбурге.

Инцидент произошел на Кольцевой улице в Промышленном районе города. Мальчик гулял в районе гаражного кооператива, и сперва к нему подбежала одна собака, а затем — вся стая. Ребенок испугался и побежал вглубь гаражей, где животные на него напали. Он скончался на месте от полученных травм.

По данным газеты, погибший мальчик был из многодетной семьи, в которой воспитывались пятеро детей. Глава Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что мальчику было восемь лет.

«16 апреля 2023 года неподалеку от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города Оренбурга обнаружено тело несовершеннолетнего, на теле которого обнаружены рвано-укушенные раны», — говорится в сообщении Следственного комитета по Оренбургской области.

Ведомство возбудило два уголовных дела по ч. 2 ст. 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщило управление Следственного комитета по Оренбургской области.

Прокуратура Оренбургской области организовала проверку по факту обнаружения тела ребенка. Надзорное ведомство проверит, как органы местного самоуправления обеспечивают безопасные условия жизни населению, в том числе по отлову бездомных животных. На место происшествия выехали зампрокурора региона Игорь Крушинский и прокурор Оренбурга Павел Кучерявенко.