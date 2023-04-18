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Путин посетил штаб гвардии в ЛНР

Президент Владимир Путин посетил штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР

Президент Владимир Путин приехал в ЛНР, где посетил штаб нацгвардии «Восток». Там ему сделали доклады генерал-полковник Александр Лапин и другие офицеры, передает «РИА Новости».

Помимо этого президент приехал в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, где заслушал доклады командующего этой группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. В ходе визита в штаб президент подарил военным в штабе «Днепр» копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи».

Как следует из видеозаписей, Путин прилетел в штабы на вертолете.

Это второй визит президента на новые территории с начала военной операции на Украине. 19 марта Путин посетил Мариуполь. Глава государства осмотрел ход восстановительных работ в городе и пообщался с местными жителями. Визит в Мариуполь Путин также совершил на вертолете, туда он прибыл из Севастополя. 

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Теги
Персоны
Владимир Путин ЛНР Украина Военная операция на Украине

Владимир Путин

политик, президент России

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