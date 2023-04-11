Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 89,17 (-1,12) Инвестиции, 10 апр, 16:25 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 81,74 (-0,65) Инвестиции, 10 апр, 16:25
FT узнала об опровержении Лондона версии о едва не сбитом самолете RC-135 Политика, 03:01
«Ъ» назвал варианты Кремля по выборам в регионах с военным положением Политика, 02:36
Пеплопад от вулкана обесточил село и поселок на Камчатке Общество, 02:33
МЧС увидело риск пеплопада в Петропавловске-Камчатском из-за вулкана Общество, 02:10
Небензя заявил о распространении переданного Украине оружия среди ОПГ Политика, 01:29
Премьер Израиля ответил на данные из «утечек» о поставках оружия Украине Политика, 01:25
Трамп посоветовал Десантису не участвовать в праймериз республиканцев Политика, 01:21
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Гладков раскритиковал распространение памяток о «тревожном чемоданчике» Политика, 00:58
Байден отменил режим ЧС из-за пандемии COVID-19 Общество, 00:49
Киев пригласил на Украину иностранных пилотов F-16 Политика, 00:38
Месть и проклятие. Главные интриги дня 1/4 финала Лиги чемпионов Спорт, 00:30
Из-за извержения вулкана на Камчатке ввели красный код авиаопасности Общество, 00:26
Владельцы баров в Петербурге, которые опечатал СК, оценили свои убытки Общество, 00:15
Politico узнала, почему США не начали поставки Украине по ленд-лизу Политика, 00:04
Общество ,  
0 

МЧС увидело риск пеплопада в Петропавловске-Камчатском из-за вулкана

МЧС: выпадение пепла вулкана может произойти в Петропавловске-Камчатском и других районах

Пеплопад после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке может достичь Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Камчатскому краю.

«В связи с изменением направления ветра, не исключается вероятность выпадения вулканического пепла в Мильковском, Тигильском, Елизовском муниципальных районах и Петропавловск-Камчатском городском округе», — говорится в сообщении ведомства. В нем уточняется, что угроза падения пепла сохраняется в населенных пунктах Быстринского муниципального района.

11 апреля на Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч. Выбросы пепла достигли 15-20 км, размер пеплового облака достиг 400 на 270 км, оно распространяется на запад, северо-запад и юг. Жители поселка Ключи, который находится в 40 км от вулкана, рассказали, что небо почернело из-за пепла, а со стороны вулкана слышен грохот. Из-за извержения и пеплопада были отменены уроки в школах.

Пеплопад сильно загрязняет воздух, дышать им вредно для здоровья. Он также представляет опасность для авиации, в связи с чем был введен красный код авиаопасности. Свежий пепел может быть чрезвычайно опасен для вдыхания из-за микрочастиц обломков пород и вулканического стекла. Дыхание загрязненным пеплом воздухом может вызвать аллергическую реакцию или респираторные заболевания.

Теги
пеплопад Шивелуч вулкан Камчатка МЧС
Материалы по теме
Росавиация рекомендовала не летать у места извержения вулкана на Камчатке
Общество
В Индонезии началось извержение вулкана Мерапи
Общество
Спасатели вывезли тела погибших при восхождении на Ключевской вулкан
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter