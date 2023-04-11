МЧС увидело риск пеплопада в Петропавловске-Камчатском из-за вулкана

МЧС: выпадение пепла вулкана может произойти в Петропавловске-Камчатском и других районах

Пеплопад после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке может достичь Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Камчатскому краю.

«В связи с изменением направления ветра, не исключается вероятность выпадения вулканического пепла в Мильковском, Тигильском, Елизовском муниципальных районах и Петропавловск-Камчатском городском округе», — говорится в сообщении ведомства. В нем уточняется, что угроза падения пепла сохраняется в населенных пунктах Быстринского муниципального района.

11 апреля на Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч. Выбросы пепла достигли 15-20 км, размер пеплового облака достиг 400 на 270 км, оно распространяется на запад, северо-запад и юг. Жители поселка Ключи, который находится в 40 км от вулкана, рассказали, что небо почернело из-за пепла, а со стороны вулкана слышен грохот. Из-за извержения и пеплопада были отменены уроки в школах.

Пеплопад сильно загрязняет воздух, дышать им вредно для здоровья. Он также представляет опасность для авиации, в связи с чем был введен красный код авиаопасности. Свежий пепел может быть чрезвычайно опасен для вдыхания из-за микрочастиц обломков пород и вулканического стекла. Дыхание загрязненным пеплом воздухом может вызвать аллергическую реакцию или респираторные заболевания.