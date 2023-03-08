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У берегов Камчатки за три часа произошло три землетрясения

Сразу три землетрясения произошли на Камчатке в течение трех часов
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости
Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На Камчатке 8 марта произошла четыре землетрясения, три подземных толчка произошли в течение трех часов. Это следует из данных Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Первое землетрясение имело магнитуду 4,4, оно произошло в 4:00 утра. В 6:00 утра произошло второе землетрясение магнитудой 6,1. Следом последовали толчки магнитудой 3,8 и 4,1.

Толчки ощущались в районе Северо-Курильска на юге Камчатки.

Подземные толчки на Камчатке происходят регулярно. Предыдущий раз они происходили 6 марта. Их магнитуда не превышала 4 балла.

В середине февраля неподалеку от Усть-Камчатска произошли два толчка магнитудой 4,8 и 5,8. В МЧС региона рассказали, что оперативные группы спасателей обследовали здания поселка после землетрясения. Повреждений никаких не выявлено.

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