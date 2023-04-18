SpaceX назвала дату первого тестового запуска корабля Starship

SpaceX анонсировала первый тест корабля Starship и сверхтяжелой ракеты на 20 апреля

Американская космическая компания SpaceX анонсировала дату новой попытки испытать тяжелую ракету-носитель Starship — она должна пройти 20 апреля. Об этом говорится в Twitter организации.

«Команды работают с расчетом на четверг, 20 апреля, чтобы впервые протестировать корабль Starship и Super Heavy», — говорится в сообщении SpaceX.

Первый суборбитальный запуск Starship на сверхтяжелой ракете Super Heavy должен был пройти 17 апреля. Глава компании Илон Маск сообщил, что попытка отменяется, но ее попробуют повторить не ранее чем через 48 часов. Маск объяснил перенос теста тем, что замерз клапан наддува.

Starship является многоразовой транспортной системой и способен доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс. Полет был запланирован в беспилотном режиме. После запуска сверхтяжелый ракетный ускоритель Booster 7 выведет корабль на орбиту и Starship один раз облетит Землю, после чего две части ракетной системы приземлятся в Тихом океане на плавучую платформу.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США выдало SpaceX лицензию на первый орбитальный полет Starship — самой мощной ракеты-носителя из когда-либо построенных. Общая высота Starship составляет 120 м, ракетная система состоит из космического корабля и носителя Super Heavy.