SpaceX в третий раз перенесла запуск ракеты с военными спутниками

SpaceX в третий раз перенесла запуск ракеты с военными спутниками США

SpaceX не поясняла причину очередного переноса. В Агентстве космического развития при Пентагоне, выступающем заказчиком, ранее сообщали о работе над устранением проблем, обнаруженных при попытке первого запуска

Фото: SpaceX

Запланированный запуск ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с группой спутников в рамках миссии космических сил США Tranche 0 вновь перенесли. Об этом говорится в сообщении компании в Twitter.

Изначально запуск планировался на 30 марта с космодрома на базе Ванденберг ВВС США в Калифорнии, однако в последний момент старт ракеты-носителя прервали. В SpaceX заявляли, что ракета и помещенные на нее спутники находятся «в хорошем состоянии», не поясняя причин отмены запуска.

Тогда же Агентство космического развития (Space Development Agency, SDA, подразделение космических сил США, подчиняется Пентагону) заявило в Twitter, что следующая попытка состоится 31 марта.

31 марта SDA сообщило, что пуск вновь перенесен. SpaceX, отмечали в агентстве, работает над решением проблем, обнаруженных при попытке старта 30 марта. Следующий запуск назначили на 1 апреля.

Теперь SpaceX на своем сайте заявила, что планирует провести запуск ракеты-носителя 2 апреля. «При необходимости запасная возможность доступна в понедельник, 3 апреля», — указали в компании.

Tranche 0 — первая из миссий в рамках создания американскими военными космической архитектуры Proliferated Warfighter. В рамках этого этапа Falcon 9 должен доставить на околоземную орбиту десять спутников, восемь из которых отвечают за связь и передачу данных, еще два — за отслеживание ракет. Следующая партия спутников для отправки ожидается в июне.

В перспективе Агентство космического развития Пентагона рассчитывает иметь сотни небольших спутников, которые будут заменяться каждые несколько лет. Это позволит обеспечить устойчивую работу на орбите, рассчитывают власти США, отмечает издание Air&Space Forces Magazine.