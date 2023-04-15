Власти США разрешили Маску отправить в космос самую мощную ракету

Запуск состоится в понедельник, 17 апреля, с космодрома в Техасе. В феврале SpaceX испытала одновременную работу 31 двигателя первой ступени Starship, этого достаточно, чтобы вывести корабль на орбиту

Фото: SpaceX / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании SpaceX Илона Маска лицензию на первый орбитальный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Starship, самой мощной из когда-либо построенных, передает CNN.

В заявлении ведомства, которое приводит телеканал, говорится, что SpaceX соответствует всем требованиям безопасности, экологии, «интеграции воздушного пространства и финансовой ответственности».

Запуск будет осуществлен в понедельник, 17 апреля, с частного космодрома компании Starbase в деревне Бока-Чика (Техас). 150-минутное стартовое окно откроется в 8:00 по времени EST (15:00 мск).

Общая высота Starship составляет 120 м, ракетная система состоит из космического корабля и носителя Super Heavy. На сайте компании говорится, что корабль является многоразовой транспортной системой, он способен доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс. Полет пройдет в беспилотном режиме, если все пойдет по плану, cверхтяжелый ракетный ускоритель Booster 7 выведет на орбиту корабль, который совершит один облет вокруг Земли. После этого две части ракетной системы приземлятся в Тихом океане на плавучую платформу.

В феврале SpaceX протестировала одновременную работу 31 двигателя Raptor из 33, установленных на ракетном ускорителе Booster 7. Как сообщал Маск, перед запуском инженеры отключили один двигатель, а еще один выключился самостоятельно. Однако, заявил он, даже 31 двигателя достаточно, чтобы вывести корабль на орбиту.

Маск допускал, что Starship сможет доставить людей на Марс в ближайшее десятилетие.

