Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,16 (+0,16) Инвестиции, 14 апр, 16:56 Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 81,5 (-0,17) Инвестиции, 14 апр, 16:56
Спецназ Судана сообщил о сдавшемся ему батальоне ВС Египта Политика, 19:34
Анализ продаж, счета и рутина: как заняться непосредственно бизнесом РБК и СберБизнес, 19:23
«Челси» проиграл третий матч подряд после назначения Лэмпарда Спорт, 19:20
Власти США разрешили Маску отправить в космос самую мощную ракету Технологии и медиа, 19:16
Федерация триатлона не нашла объяснения санкциям против Ксении Шойгу Спорт, 19:04
Самолет с частицей Благодатного огня вылетел в Москву Общество, 19:02
Рублев второй раз за три года вышел в финал «Мастерса» в Монте-Карло Спорт, 19:02
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
В аэропорту столицы Судана сгорел самолет ООН Политика, 18:41
Квартиры в готовых проектах: дома с инфраструктурой для жизни РБК и ПИК, 18:37
Топ событий на СПБ Бирже: спрос на роскошь в КНР и сюрпризы банков США РБК Инвестиции, 18:37
Навка рассказала о звонке Костомарова из больницы в день ее рождения Спорт, 18:31
ЦСКА нанес клубу Гончаренко четвертое поражение подряд Спорт, 18:28
«Сочи» проиграл «Краснодару» в первом матче после отставки Бердыева Спорт, 18:23
Губернатор сообщил о втором за день обстреле поселка в Курской области Политика, 18:21
Технологии и медиа ,  
0 

Власти США разрешили Маску отправить в космос самую мощную ракету

SpaceX Илона Маска получила лицензию на первый орбитальный полет корабля Starship
Запуск состоится в понедельник, 17 апреля, с космодрома в Техасе. В феврале SpaceX испытала одновременную работу 31 двигателя первой ступени Starship, этого достаточно, чтобы вывести корабль на орбиту
Фото: SpaceX / Reuters
Фото: SpaceX / Reuters

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании SpaceX Илона Маска лицензию на первый орбитальный полет сверхтяжелой ракеты-носителя Starship, самой мощной из когда-либо построенных, передает CNN.

В заявлении ведомства, которое приводит телеканал, говорится, что SpaceX соответствует всем требованиям безопасности, экологии, «интеграции воздушного пространства и финансовой ответственности».

Запуск будет осуществлен в понедельник, 17 апреля, с частного космодрома компании Starbase в деревне Бока-Чика (Техас). 150-минутное стартовое окно откроется в 8:00 по времени EST (15:00 мск).

Общая высота Starship составляет 120 м, ракетная система состоит из космического корабля и носителя Super Heavy. На сайте компании говорится, что корабль является многоразовой транспортной системой, он способен доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс. Полет пройдет в беспилотном режиме, если все пойдет по плану, cверхтяжелый ракетный ускоритель Booster 7 выведет на орбиту корабль, который совершит один облет вокруг Земли. После этого две части ракетной системы приземлятся в Тихом океане на плавучую платформу.

В феврале SpaceX протестировала одновременную работу 31 двигателя Raptor из 33, установленных на ракетном ускорителе Booster 7. Как сообщал Маск, перед запуском инженеры отключили один двигатель, а еще один выключился самостоятельно. Однако, заявил он, даже 31 двигателя достаточно, чтобы вывести корабль на орбиту.

Маск допускал, что Starship сможет доставить людей на Марс в ближайшее десятилетие.
 

Читайте на РБК Pro
Открыться перед ФНС: c чего начать переход на налоговый мониторинг
Как помочь подростку подготовиться к экзаменам: чек-лист
100 тысяч чистыми: как изменились зарплаты и вакансии на заводах
Недвижимость, облигации и акции: во что вкладываться в 2023 году
Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
SpaceX Илон Маск орбитальный аппарат
Материалы по теме
Корабль SpaceX Cargo Dragon покинет МКС и приводнится в Атлантике
Технологии и медиа
SpaceX проиграла суд против украинской «Старлинк» за название
Политика
SpaceX вывела на орбиту восьмую с начала года группу спутников Starlink
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter