Маск объяснил отмену запуска прототипа сверхтяжелой ракеты Starship

Подготовка к новому пуску займет не менее 48 часов. В будущем Маск планирует использовать Starship для доставки людей и грузов на околоземную орбиту, Луну и Марс

Фото: Joe Skipper / Reuters

SpaceX отменила запуск тяжелой ракеты-носителя Starship, следует из трансляции в Twitter компании. Попытку запуска попробуют повторить не ранее чем через 48 часов.

Причиной отмены запуска стало то, что замерз клапан наддува, сообщил глава компании Илон Маск.

«Сегодня мы многому научились, сливаем горючее, повторим попытку через несколько дней», — написал он.

Первый суборбитальный запуск корабля Starship на сверхтяжелой ступени Super Heavy должен был состояться около 16:00 по московскому времени. Как следует из информации с сайта SpaceX, корабль является многоразовой транспортной системой и способен доставлять людей и грузы на околоземную орбиту, Луну и Марс.

Полет был запланирован в беспилотном режиме. Ожидалось, что после запуска сверхтяжелый ракетный ускоритель Booster 7 выведет корабль на орбиту и Starship один раз облетит Землю, после чего две части ракетной системы приземлятся в Тихом океане на плавучую платформу.