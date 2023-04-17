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Боррель сообщил о нападении на посла Евросоюза в Судане

Боррель: посол Евросоюза в Судане подвергся нападению в своей резиденции

Посол Евросоюза в Судане Эйдан О'Хара подвергся нападению в собственной резиденции, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем Twitter.

«Это является грубым нарушением Венской конвенции. Безопасность дипломатических помещений и персонала является главной обязанностью суданских властей и их обязательством по международному праву», — подчеркнул он.

Ранее Боррель писал в своем аккаунте в Twitter, что мирные жители Судана нуждаются в прекращении огня, а Евросоюз работает над тем, чтобы убедить каждую из сторон — то есть суданскую армию и спецназ — провести переговоры. Он добавил, что защита гражданских лиц также является обязательством государства по международному гуманитарному праву.

Конфликт между суданскими спецназом и армией начался 15 апреля. Стороны взаимно обвинили друг друга в обстрелах постов подразделений. Армия, возглавляемая Абделем Фаттахом аль-Бурханом, нанесла удары по позициям спецназа (RSF), часть из них были взяты под контроль. Руководство вооруженных сил объявило о роспуске Сил быстрого реагирования, отказавшись вести с ними переговоры.

В ходе конфликта, разгоревшегося в столице Судана Хартуме, по последним данным, погибли более 180 человек, еще 1,8 тыс. получили ранения. Врачи не могут оказать первую помощь пострадавшим из-за ограниченного количества лекарств. 

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Теги
Судан Жозеп Боррель Евросоюз
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