Белгородский губернатор сообщил об атаке на хутор с помощью беспилотника
Хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области подвергся атаке ВСУ с использованием беспилотника, пострадавших нет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Есть разрушения в одном частном жилом доме: посечена крыша и фасад здания, выбиты окна. Оперативные и аварийные службы на месте приступают к ликвидации последствий», — написал он в своем телеграм-канале.
Утром 17 апреля Гладков сообщил об обстреле поселка Красное в Шебекинском районе области. Никто не пострадал. На ферме загорелось сенохранилище.
В Белгородской области и других граничащих с Украиной российских регионах 19 октября ввели режим среднего уровня реагирования. Также с весны 2022 года там каждые 15 суток продлевали высокий уровень террористической угрозы, а в феврале он стал бессрочным.