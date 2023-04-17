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Белгородский губернатор сообщил об атаке на хутор с помощью беспилотника

Гладков сообщил о разрушениях при атаке на хутор Лозовая Рудка с помощью дрона
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области подвергся атаке ВСУ с использованием беспилотника, пострадавших нет, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Есть разрушения в одном частном жилом доме: посечена крыша и фасад здания, выбиты окна. Оперативные и аварийные службы на месте приступают к ликвидации последствий», — написал он в своем телеграм-канале.

Утром 17 апреля Гладков сообщил об обстреле поселка Красное в Шебекинском районе области. Никто не пострадал. На ферме загорелось сенохранилище.

В Белгородской области и других граничащих с Украиной российских регионах 19 октября ввели режим среднего уровня реагирования. Также с весны 2022 года там каждые 15 суток продлевали высокий уровень террористической угрозы, а в феврале он стал бессрочным.

Белгородский губернатор сообщил об атаке на хутор с помощью беспилотника
Белгородский губернатор сообщил об атаке на хутор с помощью беспилотника

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Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
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