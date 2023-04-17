В Белгородской области из-за обстрела загорелось сенохранилище

Фото: Яндекс.Карты

Поселок Красное в Шебекинском районе Белгородской области попал под обстрел ВСУ, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Никто не пострадал. На ферме загорелось сенохранилище. На место выехали оперативные и аварийные службы.

16 апреля Гладков сообщил об обстреле птицефабрики в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа. Никто не пострадал, но были повреждены фасад и кровля здания. Снарядом был уничтожен автомобиль.

В тот же день под обстрел со стороны Украины попало село Терезовка. Там снаряд попал в жилой дом, пробив крышу и повредив две комнаты. Люди не пострадали.