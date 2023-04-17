Продажи французского Playboy взлетели после обложки с госсекретарем

Фото: Playboy

Продажи апрельского выпуска французского Playboy взлетели, после того как на обложке появилась Марлен Шьяппа, госсекретарь при премьер-министре Франции по вопросам социальной экономики и общественной жизни. Об этом сообщает France Info со ссылкой на главного редактора французской версии Жана-Кристофа Флорентина. На апрельской обложке французского Playboy Шьяппа изображена в белом платье на фоне флага Франции.

Почти 100 тыс. экземпляров журнала с министром на обложке были распроданы всего за три часа 6 апреля, в день выхода журнала. С 20 апреля в продажу поступят 60 тыс. дополнительных выпусков, отмечает издание. Обычно в месяц Playboy продает 30 тыс. экземпляров.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн раскритиковала Шьяппу и сказала, что ее интервью «совсем не уместно» в текущей ситуации.

Во Франции проходят протесты против правительства президента Франции Эмманюэля Макрона и закона о пенсионной реформе. Пенсионная реформа предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Законопроект приняли с задействованием ст. 49.3 Конституции Франции, которая дает право исполнительной власти принять любой закон без согласования с законодательным органом. Оппозиция пыталась отправить в отставку премьер-министра Борн, но попытки провалились.

14 апреля Конституционный суд Франции признал реформу законной. На следующий день закон подписал Макрон.



