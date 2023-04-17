Newsweek узнал о группировке ВСУ в 30,5 тыс. военных под Артемовском
Newsweek: ВСУ развернули под Артемовском около 30,5 тыс. военных
ВС Украины развернули 12 бригад общей численностью около 30,5 тыс. человек на артемовском направлении. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.
«Двенадцать украинских бригад численностью до 30,5 тыс. человек развернуты на бахмутовском направлении [Бахмут — украинское название Артемовска]», — передает журнал.
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