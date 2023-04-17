Newsweek: ВСУ развернули под Артемовском около 30,5 тыс. военных

Newsweek узнал о группировке ВСУ в 30,5 тыс. военных под Артемовском

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

ВС Украины развернули 12 бригад общей численностью около 30,5 тыс. человек на артемовском направлении. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.

«Двенадцать украинских бригад численностью до 30,5 тыс. человек развернуты на бахмутовском направлении [Бахмут — украинское название Артемовска]», — передает журнал.

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