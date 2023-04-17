Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию

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Украина 17 апреля возобновила экспорт электричества в Словакию в размере 200 МВт в час. Об этом сообщила в телеграм-канале компания «Укрэнерго».

«Также из Словакии продолжается незначительный импорт (2–4 МВт в разные часы)», — добавили в компании.

Украина продолжает экспорт в Польшу (75 МВт в час) и Молдавию (99–134 МВт в разные часы).

В 2022 году Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу, Молдавию, Румынию и Словакию, но в середине октября поставки прекратились.

В начале апреля глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что энергосистема страны около двух месяцев работает с запасом мощности, что позволяет возобновить экспорт для привлечения дополнительных средств. Он подчеркнул, что первоочередной задачей является обеспечение электроэнергией жителей Украины, экспорт могут прекратить, если украинцам не будет хватать мощностей.

О возобновлении экспорта в Молдавию «Укрэнерго» сообщила 11 апреля, в Польшу — 12-го.