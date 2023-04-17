Посла США Трейси пригласили на заседание комиссии Думы для пояснений о биолабораториях

Посла США пригласили в Думу «для пояснений» о биолабораториях на Украине

Линн Трейси (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Посла Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси пригласили на заседание комиссии Госдумы «для дачи пояснений о деятельности биолабораторий США на Украине». Об этом говорится в поступившем в РБК заявлении комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

Заседание пройдет 18 апреля. На нем будут обсуждаться в том числе «вопросы о госконтроле за соблюдением законодательства об иноагентах, а также о регулировании деятельности иностранных неправительственных организаций».

РБК обратился за комментарием в посольство США в России.

Российское Минобороны впервые сообщило об американских биолабораториях на Украине в марте 2022 года, вскоре после начала военной операции. В ведомстве со ссылкой на документы, полученные от сотрудников лабораторий и подписанные «реальными должностными лицами», заявляли, что на территории Украины создавались компоненты биологического оружия, речь шла в том числе об их сборе и вывозе в США.

В апреле этого года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Вашингтон возобновил программу строительства биолабораторий, которая приостанавливалась после начала российской спецоперации на Украине. По словам Кириллова, в четырех обследованных российскими специалистами лабораториях обнаружили 240 патогенов опасных болезней.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в стране никогда не разрабатывалось химического, биологического или другого оружия массового поражения, а оставшиеся со времен СССР лаборатории «занимаются обычной наукой». Президент США Джо Байден опровергал присутствие американского биологического оружия в Европе.