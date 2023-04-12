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В Минобороны сообщили о 240 найденных в биолабораториях Украины патогенах

Минобороны: в биолабораториях Украины обнаружили 240 возбудителей опасных болезней
Фото: Soeren Stache / DPA / ТАСС
Фото: Soeren Stache / DPA / ТАСС

В четырех биолабораториях Украины, обследованных российскими специалистами, обнаружили 240 патогенов опасных болезней, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

«Мы реально работали в четырех лабораториях. В тех лабораториях, которые мы обнаружили, были обнаружены порядка 240 болезнетворных субстанций различного плана, мы их исследуем и продолжаем исследовать. Большая часть из них касается сибиреязвенной болезни, холеры», — сказал Кириллов, выступая в Совете Федерации (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, у России есть вакцины и лекарственные препараты против таких заболеваний.

Утром 12 апреля Совет Федерации одобрил итоговый доклад о расследовании деятельности биолабораторий США, который подготовила парламентская комиссия обеих палат. Накануне документ утвердила Госдума. В нем говорится, что с 2005 года США разместили на территории Украины полсотни лабораторий, в которых создавали биологическое оружие нового типа.

7 апреля Кириллов заявил, что США возобновили программу строительства биолабораторий на Украине.

Со ссылкой на протокол совещания рабочей группы американских и украинских специалистов от октября 2022 года он отметил, что «Программу снижения биологической угрозы» на Украине приостанавливали из-за российской военной операции, но сейчас Вашингтон и Киев вернулись к ее осуществлению.

По его словам, США изменили названия некоторых военно-биологических программ. Например, «Совместные биологические исследования» — эта программа «фактически направлена на разработку компонентов биологического оружия», считает Минобороны, — получили название «Исследования по бионадзору». «Озвученные Минобороны России факты военно-биологической деятельности Пентагона заставляют Вашингтон предпринимать усилия по сокрытию истинного характера проводимых работ», — пояснил Кириллов.

Теги
Минобороны Игорь Кириллов Украина
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