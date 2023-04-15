«Газпром» сократил транзит газа через Украину по ГИС «Суджа» до 38,5 млн куб. м

Фото: Павел Львов / РИА Новости

«Газпром» сократил транзит газа в Европу через Украину. Это следует из данных по прокачке за 14 и 15 апреля, предоставленных компанией.

Так, за 14 апреля через газоизмерительную станцию «Суджа» было подано 41,7 млн куб. м газа, за 15 апреля планируется подать 38,5 млн куб. м. Таким образом, прокачка снизилась примерно на 7,6%.

В январе «Газпром» сокращал транзит, а в феврале постепенно нарастил прокачку.

Транзит российского газа через Украину продолжает расти с января этого года. К примеру, 1 февраля объем прокачки через ГИС «Суджа» составил 29,4 млн куб. м по сравнению с 24,5 млн куб. м 31 января. 15 февраля «Газпром» сообщил, что через ГИС «Суджа» было подано уже 35,3 млн куб. м, что на 14,6% больше, чем за день до этого.

31 марта объем прокачки составил 41,7 млн куб. м. Однако на следующий день он упал до 37,4 млн куб. м — более чем на 11%.