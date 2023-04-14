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Россия закроет воздушное пространство в Охотском море из-за учений

Минобороны анонсировало закрытие неба в Охотском море для проведения учений
В рамках внезапной проверки сил Тихоокеанского флота будут проведены торпедные, ракетные и артиллерийские стрельбы, сообщили в Минобороны
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Россия закроет воздушное пространство над южной частью Охотского моря и двумя заливами для проведения тактических учений в рамках проверки сил Тихоокеанского флота, сообщил заместитель министра обороны, генерал-полковник Александр Фомин в ходе брифинга для иностранных военных атташе.

О внезапной проверке сил Тихоокеанского флота 14 апреля объявил министр обороны Сергей Шойгу. Она проводится в соответствии с решением президента Владимира Путина. Цель мероприятия — проверить «способности Тихоокеанского флота к отражению агрессии с океанских и морских направлений», заявил Фомин.

«В рамках тактических учений в ходе торпедных, ракетных и артиллерийских стрельб планируется закрытие установленным порядком соответствующих районов и воздушного пространства над ними в южной части Охотского моря, заливе Петра Великого и Авачинском заливе», — заявили в Минобороны.

Как сообщал начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, внезапная проверка будет проводиться в три этапа. На первом флот приведут в полную боевую готовность, на втором силы постоянной готовности отправят в районы боевой подготовки. Третий этап проверки предусматривает отработку учебно-боевых задач.

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Минобороны учения внезапная проверка Охотское море
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