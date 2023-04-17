В Совфеде предложили включить бойцов СВО в категорию социально уязвимых

В Совфеде создали законопроект о включении участников СВО в категорию социально уязвимых

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, где предложил включить участников военной операции на Украине и ветеранов боевых действий в категорию социально уязвимых граждан. Документ был направлен премьер-министру Михаилу Мишустину, с копией законопроекта ознакомился ТАСС.

Это даст им возможность трудоустройства в сфере социального предпринимательства, говорится в пояснительной записке.

Сейчас к категории социально уязвимых граждан относятся инвалиды и лица с ограниченными возможностями, одинокие и (или) многодетные родители, пенсионеры, выпускники детских домов в возрасте до 23 лет, лица, освобожденные из мест лишения свободы и имеющие неснятую или непогашенную судимость, беженцы, малоимущие граждане, лица без определенного места жительства.

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