Путин обещал распространить статус ветерана на военных Донбасса

Фонд помощи ветеранам спецоперации и их семьям будет подчиняться правительству. Он также будет помогать военнослужащим Донбасса, уволившимся со службы по причине ранения до 30 сентября

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Статус ветерана боевых действий распространится и на военнослужащих из ДНР и ЛНР, которые уволились со службы по причине ранения до 30 сентября. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече с ветеранами боевых действий, передает ТАСС.

«Сейчас они все стали гражданами России, и, конечно, мы должны — и сделаем это — включить их в перечень людей, которым должна быть оказана поддержка и будет оказана поддержка», — сказал Путин. До 30 сентября ДНР и ЛНР не входили в состав России, в феврале прошлого года Россия признала их независимость.

Также президент рассказал, что фонд помощи ветеранам специальной военной операции будет подчиняться правительству. «Мы его [фонд] впишем в государственную структуру. Он и так будет государственным. Мы должны посоветоваться с депутатами, Министерством обороны, впишем его и подчиним напрямую правительству», — пояснил президент.

Создание фонда Путин анонсировал во время послания Федеральному собранию. Он будет помогать ветеранам спецоперации, а также семьям погибших военнослужащих. Структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах России уже в этом году и работать по принципу «одно окно», также сказал президент. За каждой семьей будет закреплен соцработник.