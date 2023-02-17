Путин упростил получение соцподдержки вдовами ветеранов боевых действий

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Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращении требования для получения социальной поддержки вдовами и вдовцами погибших ветеранов боевых действий. Поправки внесены в ст. 21 закона «О ветеранах». Подписанный президентом документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь вдовы и вдовцы могут получать социальную поддержку вне зависимости от состава семьи. Из закона были исключены условия проживания супруги или супруга погибших ветеранов боевых действий в одиночку, с несовершеннолетним ребенком, совершеннолетним ребенком-инвалидом, ребенком младше 23 лет, который учится на очном отделении.

Соответствующие поправки были подготовлены председателем Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех думских фракций в декабре 2022 года.

Авторы законопроекта обратили внимание, что вдовы ветеранов боевых действий, которые проживают, например, с родителями, не могут получить меры социальной поддержки. Среди них — компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, предоставление помощи в медорганизациях, где при жизни был прикреплен супруг, а также предоставление путевок в санатории.

В марте прошлого года Путин присвоил статус ветерана боевых действий участникам специальной военной операции на Украине.