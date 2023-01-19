Казахстанская партия исключила депутата за поддержку операции на Украине

Азамат Абильдаев (Фото: peruash / Telegram)

Пленум «Ак жол» («Белый путь») в Казахстане исключил из партии депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Азамата Абильдаева за пророссийскую позицию относительно военной операции на Украине. Об этом говорится на сайте партии.

«На митинге под председательством председателя партии Азата Перуашева депутат Мажилиса А. Абильдаев дал интервью журналисту, где были выделены его слова о войне в Украине и дана соответствующая политическая оценка. Слова А. Абильдаева противоречат позиции партии «Ак жол», а также нарушают партийную и депутатскую этику», — говорится в сообщении партии.

Партия «Белый путь» направила в ЦИК письмо с просьбой прекратить депутатский мандат Абильдаева. Председатель партии Азат Перуашев в своем телеграм-канале написал, что слова Абильдаева противоречат позиции «Ак жол» и нарушают как партийную, так и депутатскую этику, а партия всегда уважала и поддерживала независимость и целостность земель Казахстана и других дружественных стран.

18 января Абильдаев в интервью местному радио заявил, что поддерживает Россию и российского лидера, в Киеве правят нацисты, а президента Владимира Зеленского украинцы должны свергнуть и предать суду.

«Ак жол» — демократическая партия, позиционирующая себя как «конструктивная оппозиция». Она была зарегистрирована в 2002 году. Члены партии считают себя последователями национально-освободительного движения «Алаш», созданного в 1917 году (в 1920-м прекратило существование).