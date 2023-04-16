Медведев пожелал России мира после «полного разгрома врага»

Медведев: желаю России мира после достижения целей военной операции и разгрома врага

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Пасхой, пожелав «долгожданного мира», поскольку в «Пасхальную седмицу принято желать мира». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Мира после достижения целей специальной военной операции и полного разгрома врага!» — уточнил Медведев.

Сегодня президент Владимир Путин поздравил православных христиан и россиян с Пасхой, которая в этом году отмечается 16 апреля. Он отметил духовный труд церкви и добавил, что праздник «служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей».

В МВД отчитались об охране общественного порядка во время празднования Пасхи. В сообщении ведомства уточняется, что в стране прошло почти 13 тыс. богослужений и крестных ходов, и в обеспечении безопасности верующих участвовали 65,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Благодаря этому, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, правонарушений допущено не было.

2 апреля зампред Совбеза выразил надежду, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда предстанут перед Богом и будут наказаны «за все содеянное» в отношении Украинской православной церкви. У священников УПЦ на Украине проходят обыски, в их отношении возбуждаются уголовные дела.