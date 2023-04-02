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Политика ,  
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Медведев выразил надежду, что «Зеленский & Со» ответят перед Богом

Дмитрий Медведев: за злодеяния против УПЦ «Зеленский & Со» ответят перед Богом
Медведев назвал действия украинских властей против УПЦ преступлением и выразил уверенность, что за них они «предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

За все злодеяния против Украинской православной церкви (УПЦ), которые совершают президент Украины Владимир Зеленский и его команда, они предстанут перед Богом и будут наказаны. Об этом в своем телеграм-канале заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Глядя на то, что творят Зеленский & Co в отношении Киево-Печерской лавры, особенно остро понимаешь, какие же они взбесившиеся ублюдки и гнусная мразь. Иного определения для них просто нет. Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом. И получат за все содеянное», — написал политик.

Также Медведев опубликовал отрывок из Откровения Иоанна Богослова (Апокалипсис 19-20): «И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою».

С осени 2022 года в ряде храмов УПЦ, в том числе Киево-Печерской лавре, прошли обыски. СБУ поясняла, что проводит контрразведывательные мероприятия, направленные на «противодействие подрывной деятельности российских спецслужб».

В начале марта власти Украины решили расторгнуть договор аренды Киево-Печерской лавры с УПЦ. В УПЦ сочли это решение «беззаконием» и подали иск в суд. Монахи отказались покидать обитель до окончания судебного процесса. Минкультуры Украины назвало одним из условий, при котором монахи могут остаться в лавре, их переход из УПЦ в ПЦУ.

Позже власти Украины арестовали наместника лавры, митрополита Павла (Петр Лебедь) по обвинению в «оправдании российской агрессии». Шевченковский суд Киева назначил священнослужителю домашний арест на два месяца и запретил ему записывать обращения к верующим. УПЦ и РПЦ осудили решение.

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Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ) и Православной церковью Украины (ПЦУ).

ПЦУ образовалась в 2018 году после слияния самопровозглашенных УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ в 2019 году.

Украинская православная церковь входила в РПЦ в качестве самоуправляемой с правами широкой автономии, ее возглавляет митрополит Онуфрий. В мае прошлого года УПЦ объявила о своей «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дмитрий Медведев Украина коррцпция Киево-Печерская лавра Владимир Зеленский

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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