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Лукашенко в Пасху назвал условие для сохранения мира

Александр Лукашенко: если каждый будет заниматься своим делом, мы сохраним мир
Александр Лукашенко&nbsp;по время посещения&nbsp;Спасо-Преображенского храма в Шклове, Белоруссия
Александр Лукашенко по время посещения Спасо-Преображенского храма в Шклове, Белоруссия (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил белорусов с Пасхой и заявил, что в стране сохранят мир, если каждый будет заниматься своим делом, сообщает близкий к пресс-службе главе государства телеграм-канал «Пул Первого».

«Самое главное вам — мира и здоровья. Если мы будем заниматься своим делом, мы сохраним мир, мы сделаем невероятное», — сказал президент при посещении церкви. Лукашенко зажег свечу в Спасо-Преображенском храме в городе Шклове.

Он добавил, что многие белорусы не решаются планировать «какие-то дальние перспективы» из-за отсутствия уверенности в завтрашнем дне. «Завтра будет все нормально. Будьте в этом уверены», — заверил Лукашенко.

Ранее Лукашенко поздравил с Пасхой патриарха Московского и всея Руси Кирилла и пожелал, чтобы его молитвы укрепляли единство братских народов. В поздравлении белорусский лидер отметил, что «Пасха — это праздник, который объединяет людей, наполняет их сердца особой энергией».

Президент России Владимир Путин также поздравил всех православных христиан и граждан России с Пасхой. Он отметил духовный труд церкви, которая «всегда была с народом, делила с ним радости и тяготы» и добавил, что Пасха «служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей».

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Пасха Александр Лукашенко Белоруссия

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

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