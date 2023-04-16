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WP сообщила о сохранении в России объявивших об уходе компаний

WP: большая часть иностранных компаний осталась в России после слов об уходе с рынка
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Большинство западных организаций, ранее заявивших об уходе с российского рынка, осталась в России, пишет The Washington Post со ссылкой на исследования.

По подсчетам специалистов из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии, лишь 9% западных компаний покинули Россию. Киевская школа экономики, наблюдающая за состоянием около 3 тыс. иностранных организаций в России, подсчитала, что лишь 211 компаний ушли с российского рынка. При этом 468 из общего числа объявили о планах уйти, не предприняв для этого реальных действий.

Директор проекта Андрей Оноприенко заявил, что компании, заявившие об уходе, в 2020 году в России уплатили налоги на $24 млрд и получили доход в размере более $300 млрд. «Есть множество компаний, которые ничего не сделали [для ухода] или продолжают ждать», — сказал Оноприенко. Он добавил, что после года с начала конфликта на Украине организации теряют возможность продать свой бизнес. Оноприенко предположил, что эта тенденция продолжится, пока активы не будут национализированы «или куплены по очень низкой цене».

В качестве примера WP приводит компанию Coca-Cola. В марте, после начала военной операции на Украине, она заявляла о приостановке своего бизнеса в России, а в августе прекратила производство напитков в стране. Тем не менее российская «дочка» Coca-Cola управляет десятью заводами, выпускающими аналогичный газированный напиток под маркой «Добрый» (его производят российские заводы Multon Partners, которые принадлежали боттлеру оригинального напитка — компании «Coca-Cola HBC Россия») и поддерживает другие прибыльные бренды, как Rich и «Моя семья». Оноприенко заявил, что такие компании «скрывают реальную ситуацию».

С конца февраля 2022 года многие иностранные компании заявили о приостановке своей деятельности в России или прекращении работы в стране. Головные организации стали продавать дочерние компании местным бизнесменам. После этого магазины, рестораны общественного питания и магазины известных марок одежды поменяли название и элементы бренда.

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бренд Coca-Cola уход с рынка Россия Бизнес
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