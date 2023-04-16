Минобороны сообщило о переброске Ту-95МС и Ту-22М3 Тихоокеанского флота

Ракетоносцы Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 перелетели на оперативные аэродромы в рамках проверки боевой готовности Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщило Минобороны в своем телеграм-канале.

«В ходе проверки экипажи ракетоносцев Ту-95МС и Ту-22М3 будут осуществлять воздушное патрулирование различных районов, а также авиационную поддержку сил Тихоокеанского флота», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, подразделения противовоздушной обороны ТОФ заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках проверки боеготовности. В сообщении Минобороны отмечается, что для отражения воздушного нападения заступили расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400, «Панцирь-С» и радиолокационных станций.

14 апреля министр обороны Сергей Шойгу объявил о внезапной проверке боеготовности ТОФ. Флот привели в высшую степень боеготовности. Проверкой руководит главком ВМФ Николай Евменов. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сказал, что мероприятие будет проводиться в три этапа, первый касается дежурных сил ПВО. На втором этапе силы постоянной готовности должны быть направлены в районы боевой подготовки, а на третьем — отработать учебно-боевые задачи.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал проверку ТОФ «обычной практикой» и «рутинной подготовкой армии». На вопрос о том, связаны ли учения флота с расширением НАТО и разговорами о возможном включении в блок Японии и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, пресс-секретарь ответил отрицательно.