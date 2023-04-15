Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 15 апреля
EUR ЦБ: 90,16 (+0,16) Инвестиции, 14 апр, 16:56 Курс доллара на 15 апреля
USD ЦБ: 81,5 (-0,17) Инвестиции, 14 апр, 16:56
Овечкин и проблемы из-за ЛГБТ. Главные итоги сезона НХЛ Спорт, 00:00
Венгрия вслед за Польшей запретила ввоз сельхозпродукции с Украины Экономика, 15 апр, 23:59
Организаторам акции с Т-72 у посольства России в Берлине выписали счет Общество, 15 апр, 23:37
Возле Таврического дворца в Петербурге сорвали украинский флаг Политика, 15 апр, 23:28
Прокуратура Швеции освободила подозреваемую в шпионаже россиянку Общество, 15 апр, 23:07
В ВСУ сообщили о беспрецедентных боях в Бахмуте Политика, 15 апр, 22:38
Киев обвинил Варшаву в нарушении соглашений из-за запрета на импорт зерна Политика, 15 апр, 22:28
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
WP сообщила о сомнениях США в способности Тайваня противостоять Китаю Политика, 15 апр, 21:58
Овечкин ответил на вопрос, потребуется ли ему операция после сезона НХЛ Спорт, 15 апр, 21:52
Кадыров заявил о дошедшей до России «волне надругательств» над Кораном Политика, 15 апр, 21:46
Дептранс сообщил о втором за час сбое в метро из-за человека на пути Общество, 15 апр, 21:42
Гладков сообщил об обстреле села в Белгородской области Политика, 15 апр, 21:13
«Спартак» обыграл аутсайдера в матче с тремя пенальти и тремя удалениями Спорт, 15 апр, 21:04
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 15 апр, 20:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Организаторам акции с Т-72 у посольства России в Берлине выписали счет

Власти Берлина выписали счет организаторам акции с подбитым танком у посольства России

Власти центрального района Берлина Митте выставили организаторам акции с подбитым танком Т-72 у российского посольства счет за использование асфальта — они должны заплатить более €802, сообщает BZ Berlin.

Для использования 43,08 кв. м асфальта активисты должны были использовать листовой металл, поскольку прицеп с подбитым российским танком простоял на набережной у посольства четыре дня.

«Я пропустил сборы на четвертой странице разрешения», — рассказал один из организаторов акции Энно Ленце. Он добавил, что на тот момент они «были в 1000-страничном споре с округом».

Инициаторы назвали размещение подбитого танка у российского посольства арт-акцией. Если бы они зарегистрировали ее как демонстрацию, использование дорожного полотна было бы бесплатным, однако в таком случае власти могли изменить место размещения инсталляции, пишет издание. Теперь же организаторы должны заплатить по квитанции в течение недели.

Российский танк Т-72 установили перед диппредставительством 24 февраля, в годовщину начала боевых действий на Украине. Танк предоставил Военно-исторический музей Украины. Доставку машины к посольству организовали сотрудники музея Berlin Story Bunker. По словам директора организации, танк был подбит в конце марта прошлого года на окраине украинского села Дмитровка неподалеку от Бучи.

26 февраля активисты принесли к танку много цветов. Машина простояла у посольства до 28 февраля. Как рассказывали инициаторы акции, далее машину планировалось выставлять в Нидерландах.

Читайте на РБК Pro
Молоко, масло, корица: делают ли добавки кофе полезнее
PlayStation против Xbox: что происходит со «сделкой века» на $69 млрд
«Дедовщина» в стиле Microsoft: каково работать в GitHub — в 4 пунктах
Как обманывают при покупке жилья в Дубае
Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
танк Т-72 посольство Берлин акция
Материалы по теме
Кремль увидел рост вовлеченности Берлина в конфликт из-за поставок Киеву
Политика
В ФРГ призывали не быть наивными после надписей «на Берлин» на танках
Политика
У посольства России в Берлине убрали подбитый российский танк
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter