Организаторам акции с Т-72 у посольства России в Берлине выписали счет

Власти центрального района Берлина Митте выставили организаторам акции с подбитым танком Т-72 у российского посольства счет за использование асфальта — они должны заплатить более €802, сообщает BZ Berlin.

Для использования 43,08 кв. м асфальта активисты должны были использовать листовой металл, поскольку прицеп с подбитым российским танком простоял на набережной у посольства четыре дня.

«Я пропустил сборы на четвертой странице разрешения», — рассказал один из организаторов акции Энно Ленце. Он добавил, что на тот момент они «были в 1000-страничном споре с округом».

Инициаторы назвали размещение подбитого танка у российского посольства арт-акцией. Если бы они зарегистрировали ее как демонстрацию, использование дорожного полотна было бы бесплатным, однако в таком случае власти могли изменить место размещения инсталляции, пишет издание. Теперь же организаторы должны заплатить по квитанции в течение недели.

Российский танк Т-72 установили перед диппредставительством 24 февраля, в годовщину начала боевых действий на Украине. Танк предоставил Военно-исторический музей Украины. Доставку машины к посольству организовали сотрудники музея Berlin Story Bunker. По словам директора организации, танк был подбит в конце марта прошлого года на окраине украинского села Дмитровка неподалеку от Бучи.

26 февраля активисты принесли к танку много цветов. Машина простояла у посольства до 28 февраля. Как рассказывали инициаторы акции, далее машину планировалось выставлять в Нидерландах.