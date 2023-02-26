Активисты возложили цветы к танку напротив посольства России в Берлине

К установленному у посольства России в Берлине подбитому российскому танку принесли тонны цветов, написал политолог-германист и бывший глава Фонда Генриха Белля на Украине Сергей Сумленный в своем Twitter. Видео с акции также опубликовал телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Российский танк установили перед диппредставительством 24 февраля, в годовщину начала военной операции на Украине, сообщает Tagesspiegel. Доставку машины к посольству организовали сотрудники музея Berlin Story Bunker. По словам директора организации, танк был подбит в конце марта прошлого года на окраине украинского села Дмитровка, расположенного рядом с Бучей. Машина простоит у посольства до 27 февраля. В центре Берлина 24февраля также прошла акция в поддержку Украины, в которой поучаствовали как минимум 10 тыс. человек, пишет Welt.

На следующий день в городе состоялся еще один митинг: на этот раз участники потребовали от немецких властей перестать поставлять Киеву оружие и вместо этого помочь начать мирные переговоры между Россией и Украиной. Демонстрацию организовали депутат бундестага от Левой партии Германии Сара Вагенкнехт и журналистка Алиса Шварцер, в ней также приняли участие ультраправые активисты, в том числе сторонники ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), пишет Frankfurter Rundschau. Всего, по оценкам полиции, на митинг пришли 13 тыс. человек.