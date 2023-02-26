Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Советник врио главы ДНР объяснил подрыв ВСУ дамбы в Артемовске Политика, 00:57
Активисты возложили цветы к танку напротив посольства России в Берлине Политика, 00:32
Под санкции ЕС попали связанные с ЧВК «Вагнер» физлица и структуры Политика, 00:28
Тинькофф Банк впервые попал под западные санкции. Что важно знать Финансы, 25 фев, 23:51
«МегаФон» исключил вред бизнесу и абонентам из-за новых санкций ЕС Технологии и медиа, 25 фев, 23:34
Пушилин пообещал построить новый Соледар Политика, 25 фев, 23:24
Премьер Украины раскрыл детали готовящейся реформы правительства Политика, 25 фев, 23:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В ЧВК «Вагнер» сообщили о подрыве ВСУ дамбы в Артемовске Политика, 25 фев, 22:35
Суд назначил домашний арест лидеру молодежной группировки «Редан» Общество, 25 фев, 22:29
Быстро и своевременно: как доставить товары с маркетплейсов РБК и ГАЗ, 25 фев, 22:18
Посол пригрозил «жестким ответом» на поставку дальнобойного оружия Киеву Политика, 25 фев, 22:00
Брокер «Тинькофф» переведет активы клиентов в неподсанкционную компанию Инвестиции, 25 фев, 21:29
«Спартак» впервые за 6 лет не смог выйти в плей-офф КХЛ Спорт, 25 фев, 21:17
Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк отреагировали на санкции ЕС Финансы, 25 фев, 21:02
Военная операция на Украине ,  
0 

Активисты возложили цветы к танку напротив посольства России в Берлине

Активисты возложили цветы к установленному у посольства России в Берлине подбитому танку

К установленному у посольства России в Берлине подбитому российскому танку принесли тонны цветов, написал политолог-германист и бывший глава Фонда Генриха Белля на Украине Сергей Сумленный в своем Twitter. Видео с акции также опубликовал телеграм-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Российский танк установили перед диппредставительством 24 февраля, в годовщину начала военной операции на Украине, сообщает Tagesspiegel. Доставку машины к посольству организовали сотрудники музея Berlin Story Bunker. По словам директора организации, танк был подбит в конце марта прошлого года на окраине украинского села Дмитровка, расположенного рядом с Бучей. Машина простоит у посольства до 27 февраля. В центре Берлина 24февраля также прошла акция в поддержку Украины, в которой поучаствовали как минимум 10 тыс. человек, пишет Welt.

На следующий день в городе состоялся еще один митинг: на этот раз участники потребовали от немецких властей перестать поставлять Киеву оружие и вместо этого помочь начать мирные переговоры между Россией и Украиной. Демонстрацию организовали депутат бундестага от Левой партии Германии Сара Вагенкнехт и журналистка Алиса Шварцер, в ней также приняли участие ультраправые активисты, в том числе сторонники ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (AfD), пишет Frankfurter Rundschau. Всего, по оценкам полиции, на митинг пришли 13 тыс. человек.

Теги
Германия Берлин танк акция митинг
Материалы по теме
Зеленский не увидел в предложениях Китая мирного плана
Политика
МИД назвал условия для дипломатического завершения конфликта на Украине
Политика
Генассамблея ООН приняла «антироссийскую» резолюцию к годовщине конфликта
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter