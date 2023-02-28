Установленный у посольства России в Берлине подбитый танк перевезут в Нидерланды

У посольства России в Берлине убрали подбитый российский танк

Танк Т-72 у посольства России в Берлине, 24 февраля 2022 г. (Фото: Steffi Loos / Getty Images)

Подбитый российский танк Т-72, установленный у посольства России в Берлине в честь годовщины специальной военной операции, убрали. Об этом сообщает журнал Der Spiegel со ссылкой на полицию.

По словам инициаторов акции по установке танка, теперь он будет выставляться в Нидерландах.

Машину Германии предоставил военно-исторический музей Украины. Доставку к посольству организовали сотрудники музея Berlin Story Bunker. По словам куратора организации Виланда Гебеля, танк был подбит в конце марта прошлого года на окраине украинского села Дмитровка, расположенного рядом с Бучей.

26 февраля у танка прошла акция. К нему принесли тонны цветов, рассказал политолог-германист и бывший глава Фонда Генриха Белля на Украине (признан нежелательной организацией в России) Сергей Сумленный.