Дептранс сообщил о втором за час сбое в метро из-за человека на пути

Фото: АГН «Москва»

На Арбатско-Покровской линии метро произошел второй за час сбой в движении поездов из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram

Поезда некоторое время не ходили от станции «Щелковская» до «Партизанской», а в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами. Позднее дептранс сообщил, что движение восстановлено.

Около часа назад на этой же ветке произошел аналогичный инцидент, поезда шли с увеличенным интервалом на восточном участке линии. «Интерфакс» передавал, что в туннель между станциями «Щелковская» и «Первомайская» проник человек, его задержали.

9 апреля на станции «Электрозаводская» остановили поезд в связи с подозрением на неисправность. Машинист осматривал состав и заметил «незначительное задымление под вагоном», но его устранили.

Два дня спустя под прибывающий поезд на станции «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской линии упала женщина, она погибла.