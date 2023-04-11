МВД: мужчина упал под прибывающий поезд на станции метро Москвы «Аннино» и погиб

Человек упал под поезд на серой ветке московского метро и погиб

Фото: Николай Галкин / ТАСС

Мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Аннино» Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии московского метро и погиб, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах рассказал, что под поезд на станции «Аннино» упала женщина. «Тело погибшей женщины около 40 лет извлечено на платформу», — сказал собеседник агентства.

Столичный департамент транспорта сообщал о приостановке движения поездов на участке ветки от «Пражской» до «Бульвара Дмитрия Донского» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Движение в обычном графике восстановили примерно через час.