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Метро Москвы назвало причину сбоя в движении поездов на синей ветке

Метро Москвы: на «Электрозаводской» заметили задымление под вагоном поезда
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

Поезд был остановлен на станции «Электрозаводская» московского метро в связи с подозрением на неисправность, сообщили РБК в пресс-службе метрополитена. Машинист осматривал состав и заметил «незначительное задымление под вагоном», но его оперативно устранили, заявили в пресс-службе.

«После этого состав был убран с линии для проверки. Сразу после этого поезда продолжили курсировать в нормальном режиме», — сообщили там. В метрополитене добавили, что помощь экстренных служб не понадобилась, а пассажирам ничего не угрожает.

Движение по Арбатско-Покровской линии сейчас идет по графику.

Движение на участке ветки от «Партизанской» до «Курской» было приостановлено около 19:00 по Москве, его восстановили примерно через 20 минут.

Теги
Москва Метро поезд задымление новости
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Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
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