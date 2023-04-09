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Метро Москвы назвало причину сбоя в движении поездов на синей ветке
Метро Москвы: на «Электрозаводской» заметили задымление под вагоном поезда
Поезд был остановлен на станции «Электрозаводская» московского метро в связи с подозрением на неисправность, сообщили РБК в пресс-службе метрополитена. Машинист осматривал состав и заметил «незначительное задымление под вагоном», но его оперативно устранили, заявили в пресс-службе.
«После этого состав был убран с линии для проверки. Сразу после этого поезда продолжили курсировать в нормальном режиме», — сообщили там. В метрополитене добавили, что помощь экстренных служб не понадобилась, а пассажирам ничего не угрожает.
Движение по Арбатско-Покровской линии сейчас идет по графику.
Движение на участке ветки от «Партизанской» до «Курской» было приостановлено около 19:00 по Москве, его восстановили примерно через 20 минут.