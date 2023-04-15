В московском метро увеличили движение поездов по синей ветке из-за человека на путях

На синей ветке метро Москвы произошел сбой из-за человека на путях

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Поезда двигались с увеличенными интервалами на восточном участке Арбатско-Покровской (синей) ветки московского метро из-за человека на пути, сейчас движение вводят обратно в график, сообщил столичный департамент транспорта.

Что с человеком, власти не сообщили. Источник «Интерфакса» в экстренных службах передал, что человек проник в тоннель между «Щелковской» и «Первомайской», его задержали.

11 апреля на станции «Аннино» серой ветки женщина попала под прибывающий поезд и погиб. Из-за этого метро приостановило движение поездов на участке ветки.