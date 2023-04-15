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Сунак поспорил с лидером лейбористов о наличии пенисов у женщин

Премьер Британии Сунак заявил об отсутствии пениса у 100% женщин в ответ главе лейбористов
Риши Сунак
Риши Сунак (Фото: Phil Noble / Getty Images)

У всех представительниц женского пола отсутствует пенис, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью порталу Conservative Home. Ведущий попросил премьера прокомментировать слова лидера Лейбористской партии Великобритании, сэра Кира Стармера. Тот ранее заявил Sunday Times, что пениса нет у 99,9% женщин, передает The Independent.

На вопрос, правда ли, что у 100 процентов женщин нет полового члена, Сунак, рассмеявшись, ответил: «Да, конечно».

При этом он сказал, что общество должно «проявлять сострадание, понимание и терпимость к тем, кто думает о смене своего пола». «Но когда дело доходит до вопросов защиты прав женщин, женского [личного] пространства, я думаю, что проблема биологического пола принципиально важна», — продолжил политик. Биологический пол, по словам Сунака, «жизненно важен в этих вопросах».

Сунак перед выборами лидера Консервативной партии в прошлом году обещал изменить в британских законах юридическое определение биологического пола. Однако комиссия по вопросам равенства и прав человека, изучив соответствующие поправки к закону о равенстве, направила их на пересмотр. Консервативная партия предлагала включить в документ понятие «биологического пола». The Independent пишет, что принятие предложенных консерваторами поправок значило бы, что трансгендеры, например, не смогли бы участвовать в соревнованиях для женщин.

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Теги
Риши Сунак женщины Лейбористы
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