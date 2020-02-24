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В Госдуме связали любовь к татуировкам с переизбытком половых гормонов

Желание набить татуировку связано с переизбытком половых гормонов. Такое мнение в интервью «Говорит Москва» выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Ну, пройдет эта горячка эндокринная, когда избыточное производство гормонов половых толкает их на безумства. Ну, станут они взрослые, родят детей. И что детям будут объяснять?», — посетовал депутат. Он также выступил за полный запрет татуировок. «Дети будут видеть не тело матери нежное, а некий такой прикроватный коврик с арабесками, еще хуже с какими-то чудовищами, которые они сплошь и рядом рисуют. Это более тяжелое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем», — добавил Онищенко.

Депутат также напомнил, что нанесение татуировок может стать причиной серьезных заболеваний. Он объяснил, что процедура является небезопасной, так как во время ее проведения нарушается структура и органический состав кожи. «Любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи, является потенциальной опасностью. Любое инородное тело может спровоцировать все, начиная от гнойных осложнений, заканчивая онкологическим ростом», — заключил Онищенко.

В сентябре прошлого года депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запреть несовершеннолетним делать татуировки. «Заявители сообщают, что по улицам городов ходят 16–17-летние дети, с ног до головы «забитые» изображениями и надписями возмутительного и провокационного характера», — написал депутат в письме, адресованном главе Минздрава. Он добавил, что в раннем возрасте нанесение татуировок может негативно сказаться на психическом развитии человека.

Теги: Госдума, татуировки, гормоны
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