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В Ингушетии ликвидировали четверых подозреваемых в нападении на силовиков

В Ингушетии ликвидировали четверых подозреваемых в нападении на силовиков в апреле и марте
Обстрел поста ДПС &laquo;Волга-14&raquo; в Ингушетии, 28 марта 2023 г.
Обстрел поста ДПС «Волга-14» в Ингушетии, 28 марта 2023 г. (Фото: МВД России по Республике Ингушетии)

В Малгобекском районе Ингушетии силовики ликвидировали четверых мужчин, подозреваемых в нападении на пост ДПС «Волга-14» и сотрудников правоохранительных органов в конце марта и начале апреля. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Сотрудники органов внутренних дел и Росгвардии обнаружили подозреваемых, четверо были убиты в ходе начавшейся перестрелки. Еще двоих задержали и заключили под стражу. В пресс-службе добавили, что задержанные назвали себя сторонниками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Силовики на основании показаний задержанных нашли и задержали девятерых сообщников группировки. Все они жители Ингушетии и Чечни, уточнили в пресс-службе. Еще двоих членов банды разыскивают.

Также задержанные назвали места, где прятали оружие и боеприпасы.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов после задержания и убийства боевиков обвинил руководство группировки в попытках «ослабить нашу страну» и «втянуть молодежь в радикальную деятельность».

В ночь на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт в этом районе произошла перестрелка. Боевики забаррикадировались в здании, сотрудники правоохранительных органов вступили с ними в бой. Погибли трое полицейских, еще восемь пострадали.

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Перед этим, в ночь на 28 марта, на пост ДПС в Пригородном районе на границе Северной Осетии и Ингушетии было совершено нападение, в результате которого пострадали двое полицейских. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). С 3 апреля в районе ввели режим контртеррористической операции.

7 апреля один из четырех подозреваемых в нападении на полицейских — 21-летний Амир Боков — сдался сотрудникам правоохранительных органов. Второго предполагаемого участника нападения на пост ДПС — Микаила Мошхоева задержали 8 апреля. Еще двоих подозреваемых — Адама Оздоева и Амирхана Гуражева — объявили в розыск, говорил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

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