В Ингушетии сдался нападавший на полицейских мужчина

Один из четырех нападавших на полицейских в Ингушетии сдался

Амир Боков (Фото: пресс-служба МВД Ингушетии)

Один из четырех подозреваемых в нападении на полицейских в Ингушетии сдался, сообщил «РИА Новости» и «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

«Объявленный в розыск после нападений на сотрудников полиции в Северной Осетии и Ингушетии 21-летний Амир Боков пришел в правоохранительные органы с дядей и сдался», — сказал собеседник «Интерфакса».

По предварительной информации, другие предполагаемые участники группировки, в которой состоял Боков, могли скрыться в лесу на окраине Малгобекского района. Они объявлены в розыск — это Микаил Мошхоев, Адам Оздоев и Амирхан Гуражев.

Перестрелка произошла в селе Зязиков-Юрт в Малгобекском районе республики в ночь на 6 апреля. Боевики забаррикадировались в здании, силовики вступили с ними в бой. Погибли трое полицейских. Еще восемь пострадали.

К тому моменту в районе уже действовал режим контртеррористической операции. 3 апреля на окраине Малгобека по полицейским, которые проводили розыск неизвестных, был открыт огонь из автоматического оружия. В результате один сотрудник получил касательное ранение, нападавшие скрылись с места происшествия.

До этого, в ночь на 28 марта, на пост ДПС в Пригородном районе на границе Ингушетии и Северной Осетии было совершено нападение, в результате которого пострадали двое полицейских. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).