Инстасамке запретили въезд в Латвию

Латвия внесла Инстасамку в список нежелательных лиц и запретила ей въезд

Латвия внесла блогера и рэп-исполнительницу Дарью Зотееву, известную под псевдонимом Instasamka, в список нежелательных лиц и запретила ей въезд на свою территорию. Об этом сообщил глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс на своей странице в Twitter.

«На основании ч. 2 ст. 61 закона об иммиграции [Латвии], я принял решение о включении Дарьи Зотеевой, гражданки Российской Федерации, в список нежелательных для Латвийской Республики лиц», — написал он. Министр добавил, что эта мера подразумевает запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок.

Власти страны внесли Зотееву в черный список, так как она якобы перечисляла средства для поддержки российских военных, передает Delfi.

В феврале в телеграм-канале «Единственный официальный канал Instasamka» появлялась запись «я не донатила ничего никому».

Instasamka должна была выступать в Риге с концертом 22 апреля, отмечает Delfi. Это мероприятие уже дважды переносили. Изначально оно должно было состояться 14 января в ночном клубе «First», позднее организаторы перенесли выступление исполнительницы на 17 февраля.

Латвия уже запрещала въезд на свою территорию российским артистам. В мае 2022 года он был запрещен 102 россиянам, в том числе актерам Василию Ливанову, Николаю Бурляеву, Александру Панкратову-Черному и другим. «Указанные лица российской культуры, работники отрасли активно поддерживают президента России [Владимира Путина]», — объяснял решение Ринкевичс.

В марте Латвия запретила въезд еще 35 россиянам. В черный список попали певица Надежда Бабкина, певец Ярослав Дронов (SHAMAN), телеведущая Лера Кудрявцева и другие российские граждане. В сообщении латвийского МИДа говорилось, что поводом стала поддержка со стороны этих людей российской спецоперации.