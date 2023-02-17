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Рэпершу Instasamka внесли в базу «Миротворца» из-за фейковой новости

Инстасамку внесли в базу «Миротворца» из-за фейковой новости про донаты на спецоперацию
Инстасамка
Инстасамка (Фото: instasamka / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Рэперша и блогер под псевдонимом Instasamka (Инстасамка, настоящее имя — Дарья Зотеева) внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». Зотееву, как следует из информации в ее карточке, обвинили в «пропаганде российского нацизма и фашизма».

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году, в России по решению суда его заблокировали. Сайт не является представительством какого-либо официального органа украинской власти, кто его ведет — неизвестно. На сайте говорится, что «Миротворец» является «центром исследований преступлений против национальной безопасности Украины».

В качестве доказательства приводится ссылка на публикацию украинского новостного агентства УНИАН от 13 февраля. В ней со ссылкой на телеграм-канал «Империя очень зла» говорится, что Зотеева призналась в пожертвовании на нужды российской спецоперации на Украине почти миллиона рублей.

На следующий день в телеграм-канале «Единственный официальный канал Instasamka», который отмечен как верифицированный мессенджером Telegram, появилась запись «я не донатила ничего никому».

Зотеева — популярный среди украинских слушателей исполнитель, она давала концерт в Киеве 5 сентября 2021 года, отмечает УНИАН.

Как ранее писал РБК в исследовании наиболее популярных песен среди жителей стран — бывших республик СССР, в 2022 году именно украинский рейтинг претерпел самые существенные перестановки, но Зотеева сохранила популярность среди украинских поклонников. Если в 2021 году практически весь топ-10 для Украины был представлен российскими музыкантами и лишь девятое место занимал украинец Иван Дорн, то по итогам 2022 года единственной российской певицей, попавшей в рейтинг, стала Instasamka с песней «За деньги да». Большинство строчек рейтинга заняли украинские исполнители, две — американцы Lady Gaga и Eminem.

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За последние месяцы в базу «Миротворца» были внесены немало известных личностей. 18 января там появился бывший внештатный советник офиса президента Украины Алексей Арестович. Его охарактеризовали как «профессионального провокатора», который осуществляет «публичные информационные диверсии» в пользу России.

В октябре 2022 года на сайте появилась карточка президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Ему припомнили слова из интервью 2019 года, в котором он отказался назвать присоединение Крыма к России аннексией. Журналистка Марина Овсянникова, которая в марте 2022 года в прямом эфире «Первого канала» показала антивоенный плакат, также оказалась в базе «Миротворца» за «участие в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию».

Теги
рэпер «Миротворец» спецоперация Украина
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