«РИА Новости» узнало о новой системе РЭБ с умением «глушить» спутники

В России разработана система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с дальностью действия около 36 тыс. км. Система способна подавлять космические препараты на геостационарной орбите. Об этом «РИА Новости» сообщил информированный источник.

«Предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса разработаны новая система РЭБ, способная подавлять своим сигналом спутники на геостационарной орбите. Это примерно 36 тысяч километров над уровнем моря», — сказал собеседник «РИА Новости».

По словам источника агентства, мощность излучателей новой системы позволяет не только подавлять, но и выводить из строя электронику противника.

Борьба с помощью подобных систем предполагает воздействие на радиоэлектронные системы противника, в том числе радиолокационные станции, системы связи и прочие средства, с помощью помех или электромагнитного излучения.

30 марта исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр-Инжиниринг» Андрей Братеньков сообщил, что в России разработали подводный аппарат «Скат». Он предназначен для мониторинга, разведки и разминирования. Это дрон на телеметрическом управлении, созданный с применением авиационных технологий.

В январе «Ростех» анонсировал «принципиально новые» средства борьбы с дронами, а также авиационными и наземными устройствами. Госкорпорация производит средства РЭБ наземного, воздушного и морского базирования, а также средства государственного опознавания, измерительную аппаратуру спецназначения и другую военную технику.