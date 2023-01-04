«Ростех» анонсировал «принципиально новые» средства борьбы с дронами

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«Ростех» планирует в течение одного-двух месяцев завершить государственные испытания «принципиально нового поколения» авиационных и наземных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и борьбы с беспилотниками, сообщается в телеграм-канале госкорпорации. После этого она перейдет к серийному производству таких приспособлений.

«Ростех» производит средства радиоэлектронной борьбы наземного, воздушного и морского базирования, средства государственного опознавания, измерительную аппаратуру специального назначения и другую технику, отмечается в сообщении.

Госкорпорация наращивает темпы и объемы производства вооружений и военной техники — ударных и транспортных вертолетов, истребителей, фронтовых бомбардировщиков, стратегических ракетоносцев. Минобороны получает от «Ростеха» стрелковое оружие и боеприпасы к нему, беспилотники разного назначения, комплексы «Искандер-М» и «Панцирь-С1», танки и многое другое.

Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков в декабре прошлого года рассказал, что после начала спецоперации на Украине корпорация в целом нарастила объем выпускаемой продукции. Производство некоторых танков увеличилось в десятки раз по сравнению с прошлым годом, боеприпасов — в десятки и сотни раз. В разы выросло число выпускаемых комплексов «Искандер».