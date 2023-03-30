В России создали подводный дрон «Скат»

В России разработали подводный дрон «Скат» для разведки и разминирования

В России разработали подводный аппарат «Скат», устройство предназначено для мониторинга, разведки и разминирования. Об этом сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр-Инжиниринг», которое создавало дрон, Андрей Братеньков, передает ТАСС.

«Скат» — это дрон на телеметрическом управлении, созданный с применением авиационных технологий, сказал собеседник агентства. Например, полетный контроллер позволяет оператору эффективнее управлять аппаратом с земли, пояснил он.

«Скат» предназначен для осуществления мониторинга гидротехнических сооружений, разминирования, разведки, подъема предметов с глубины до 100 м», — уточнил Братеньков. Кроме того, по его словам, дрон может оставлять у кромки воды мины.

Один беспилотник стоит около 1,5 млн руб. Он может работать в проточных и стоячих водоемах. Дрон весит 4,7 кг, максимальная скорость, которую он может развить — 9 км/час.

Дрон создавали с учетом запросов российских Вооруженных сил, сказал собеседник агентству. Сейчас существует только опытный образец аппарата, однако бюро готово наладить его производство небольшими сериями, заключил Братеньков.

Конструкторское бюро «Спектр-Инжиниринг» зарегистрировано в 2019 году в Бердске Новосибирской области. Его основной вид деятельности — инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций.

Ранее Братеньков рассказывал, что специалисты бюро создали также наземный дрон под названием «Ежик». Дрон предназначен для уничтожения бронетехники и живой силы противника в окопах в случае ухудшения ситуации на поле боя, говорил он.