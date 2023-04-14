Путин подписал закон о переводе новых регионов на московское время

Президент Владимир Путин подписал закон, который подразумевает перевод времени в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях на московское время. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон начнет действовать через десять дней после публикации документа. Согласно ему, новые регионы войдут во вторую часовую зону (московское время, UTC+3). Ранее там действовал часовой пояс, соответствующий Киеву — UTC+2.

27 января Минпромторг предложил перевести новые регионы на московское время. Эта мера была предусмотрена в рамках «поэтапной синхронизации» законодательства России после принятия в состав ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В министерстве объясняли законопроект тем, что «в настоящее время в новых субъектах де-факто действует московское время». В феврале правительство России также предложило установить в новых регионах московский часовой пояс.