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Правительство предложило перевести новые регионы на московское время

В Госдуму внесли законопроект об установлении московского времени в новых регионах
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Правительство России предложило установить в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях московский часовой пояс. Это следует из документа, опубликованного в электронной базе.

«Предлагается включить новые субъекты Российской Федерации: Донецкую народную республику, Луганскую народную республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих вторую часовую зону (мск, московское время, UTC+3)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Правительство уточняет, что в этих регионах фактически действует московское время.

27 января Минпромторг предложил перевести время в новых регионах России на московское время. До вхождения в состав государства зимой действовало киевское время (UTC+2, на час меньше, чем в Москве), летом разницы во времени не было (UTC+3).

В октябре ведомство опубликовало проект документа с соответствующими изменениями в ст. 5 закона «Об исчислении времени», который регулирует время в России с помощью 11 часовых зон.

30 сентября 2022-го президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении новых территорий в состав России совместно с врио губернаторов Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Владимиром Сальдо и Евгением Балицким. До этого Россия признала их независимость в административных границах.

Теги
ЛНР ДНР Запорожская область Херсонская область московское время часовые пояса
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