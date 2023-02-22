Правительство предложило перевести новые регионы на московское время

В Госдуму внесли законопроект об установлении московского времени в новых регионах

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Правительство России предложило установить в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях московский часовой пояс. Это следует из документа, опубликованного в электронной базе.

«Предлагается включить новые субъекты Российской Федерации: Донецкую народную республику, Луганскую народную республику, Запорожскую область и Херсонскую область в состав территорий, образующих вторую часовую зону (мск, московское время, UTC+3)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Правительство уточняет, что в этих регионах фактически действует московское время.

27 января Минпромторг предложил перевести время в новых регионах России на московское время. До вхождения в состав государства зимой действовало киевское время (UTC+2, на час меньше, чем в Москве), летом разницы во времени не было (UTC+3).

В октябре ведомство опубликовало проект документа с соответствующими изменениями в ст. 5 закона «Об исчислении времени», который регулирует время в России с помощью 11 часовых зон.

30 сентября 2022-го президент Владимир Путин подписал договоры о вхождении новых территорий в состав России совместно с врио губернаторов Денисом Пушилиным, Леонидом Пасечником, Владимиром Сальдо и Евгением Балицким. До этого Россия признала их независимость в административных границах.