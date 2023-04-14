Медведев переопубликовал на немецком забаненный в ФРГ твит об Украине

Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Майшев / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев снова опубликовал в Twitter свой пост об Украине, на этот раз на немецком языке.

Ранее опубликованная англоязычная версия послания бывшего президента России была ограничена к показу на территории ФРГ и Польши. Twitter пояснил, что это сделано в связи с требованием законодательства этих стран.

«Для всех, кто читает по-немецки и хотел бы, чтобы у них была возможность прочитать по-английски», — написал Медведев в новой версии поста.

Исходный твит Медведева был опубликован 8 апреля сразу в нескольких его соцсетях, в том числе в переводе на англоязычном аккаунте в Twitter.



В нем зампред Совбеза написал, что Украина «не нужна» большинству стран на планете, а также собственным гражданам и поэтому «исчезнет».



«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», — резюмировал Медведев.

Собственник Twitter Илон Маск отказался удалять этот пост, написав, что решать его судьбу должны сами читатели, а все новости в той или иной степени являются пропагандой.

В своих публикациях в соцсетях Медведев часто обращается к теме Украины.

23 марта 2023 года он написал, что Украина является частью России, однако в силу геополитических причин Москва была вынуждена мириться с тем, что страны живут «в разных квартирах».



«Мало того, Украина — это вообще часть России. Скажем по-честному: это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах», — сказал Медведев.