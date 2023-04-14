Twitter в ФРГ и Польше ограничил доступ к посту Медведева о «никому не нужной Украине»

В ФРГ и Польше ограничили доступ к твиту Медведева об Украине

Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Социальная сеть Twitter ограничила доступ к посту заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что Украины «не будет на планете».

Администрация Twitter уведомила, что публикация в англоязычном аккаунте Медведева для читателей из Польши и ФРГ скрыта согласно требованиям законодательства этих стран.

Помощник Медведева Олег Осипов заявил «РИА Новости», что ответные меры последуют. «Без ответа это не останется», — пообещал он.

Ранее владелец Twitter Илон Маск отказался удалять этот пост зампредседателя российского Совбеза, заявив, что решать должны сами читатели.



«Все новости в той или иной степени являются пропагандой. Пусть люди решают сами», — ответил бизнесмен одному из обратившихся к нему пользователей.

Твит Медведева был опубликован 8 апреля сразу в нескольких его соцсетях, в том числе в переводе на англоязычном аккаунте в Twitter.

В частности, Медведев написал, что Украина «не нужна» России, Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке, а также собственным гражданам и потому «исчезнет».



Политик выразил мнение, что в существовании соседнего государства не заинтересованы на всех континентах, а отношение населения Украины проявляется в том, что «из 45 млн там осталось чуть больше 20 [млн]». Бывший президент России написал, что Украиной в 1991 году «назвали кусочки России», на которых живут «миллионы наших соотечественников», в связи с чем «нам нужна Большая Великая Россия».



«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», — резюмировал Медведев.