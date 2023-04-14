В ФРГ и Польше ограничили доступ к твиту Медведева об Украине

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,24) Инвестиции, 13 апр, 16:43 Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 81,68 (-0,42) Инвестиции, 13 апр, 16:43
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 10:06
Глава «ГЛОНАСС» заявил о пользе установки кнопки SOS для рыбаков Бизнес, 10:01
Власти Москвы продлили работу транспорта в пасхальную ночь Общество, 09:52
Умер кинокритик Юрий Богомолов Общество, 09:49
В чем ошибался Генри Форд: 6 токсичных советов от мировых бизнес-гуру Pro, 09:45
Как школьные олимпиады работают социальными лифтами в образовании Специальный проект, 09:43
Twitter увеличил лимит символов до 10 тыс. для платных подписчиков Технологии и медиа, 09:26
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Ракова рассказала о первом месяце работы флагманского центра «Склифа» Город, 09:20
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 09:20
Минспорта Украины запретило своим атлетам соревноваться с россиянами Спорт, 09:19
Недвижимость, облигации и акции: что покупать в 2023 году Pro, 09:15
В МИДе рассказали о новом соглашении по визам с Китаем Политика, 09:12
«Коммерсантъ» узнал о продаже «Реновой» крупнейшего турбинного завода Бизнес, 09:11
Эксперты спрогнозировали падение производства новых грузовых вагонов Бизнес, 09:00
Политика ,  
0 

В ФРГ и Польше ограничили доступ к твиту Медведева об Украине

Twitter в ФРГ и Польше ограничил доступ к посту Медведева о «никому не нужной Украине»
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Социальная сеть Twitter ограничила доступ к посту заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что Украины «не будет на планете».

Администрация Twitter уведомила, что публикация в англоязычном аккаунте Медведева для читателей из Польши и ФРГ скрыта согласно требованиям законодательства этих стран.

Помощник Медведева Олег Осипов заявил «РИА Новости», что ответные меры последуют. «Без ответа это не останется», — пообещал он.

Ранее владелец Twitter Илон Маск отказался удалять этот пост зампредседателя российского Совбеза, заявив, что решать должны сами читатели.

«Все новости в той или иной степени являются пропагандой. Пусть люди решают сами», — ответил бизнесмен одному из обратившихся к нему пользователей.

Твит Медведева был опубликован 8 апреля сразу в нескольких его соцсетях, в том числе в переводе на англоязычном аккаунте в Twitter.

В частности, Медведев написал, что Украина «не нужна» России, Европе, США, Азии, Африке и Латинской Америке, а также собственным гражданам и потому «исчезнет».

Политик выразил мнение, что в существовании соседнего государства не заинтересованы на всех континентах, а отношение населения Украины проявляется в том, что «из 45 млн там осталось чуть больше 20 [млн]». Бывший президент России написал, что Украиной в 1991 году «назвали кусочки России», на которых живут «миллионы наших соотечественников», в связи с чем «нам нужна Большая Великая Россия».

«Такая Украина не нужна никому на планете. Именно поэтому ее не будет», — резюмировал Медведев.

Читайте на РБК Pro
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США
ФНС следит за уходом зарубежных компаний. Кому могут доначислить налоги
Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Twitter ФРГ Польша

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Маск отказался удалять пост Медведева про исчезновение Украины
Политика
Медведев заявил, что Украины «не будет на планете»
Политика
Медведев обвинил «цвет несистемной оппозиции» в войне против народа
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter