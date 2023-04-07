Как менялся курс доллара и евро к рублю. Инфографика

Что происходило с курсами доллара и евро к рублю с 20 марта

Курс доллара в ходе торгов 3 апреля на Мосбирже поднялся выше ₽83 впервые с 2022 года, евро — выше ₽91. Пик наступил в 13:10 мск, затем последовало снижение. Как менялись курсы валют последние три недели — в инфографике РБК

Курс доллара по состоянию на 13:10 мск составил ₽83,395. В предыдущий раз доллар торговался выше ₽83 год назад — 6 апреля 2022 года. Курс евро также впервые с этой даты поднялся выше ₽91 и по состоянию на 13:10 составил ₽91,1725. Во второй половине дня рубль начал укрепление, котировки иностранных валют перешли к снижению.

6 апреля на момент закрытия торгов курс доллара составлял ₽81,375, евро — ₽89,15. По состоянию на 17:50 мск 7 апреля обе пары уже торгуются ниже этих уровней — доллар на 28 коп., евро на 24 коп.

Курсы доллара и евро начали расти с 31 марта, следует из данных Московской биржи. Министр финансов Антон Силуанов, комментируя рост курса доллара в последние дни, отмечал: изменения курса связаны с притоками и оттоками валюты в Россию, а они, в свою очередь, зависят от торгового баланса. Но он прогнозировал, что наблюдающееся сейчас повышение цен на энергоносители — «сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну; и, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению».