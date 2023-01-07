Байден оговорился и «перенес» дату штурма Капитолия

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Глава США Джо Байден на мероприятии в Белом доме в честь годовщины штурма Капитолия оговорился и заявил, что беспорядки случились в июле, а не в январе. Трансляцию выступления вела администрация президента.

«Произошедшее 6 июля имело международные последствия, выходящие за рамки того, что, по моему мнению, кто-либо из вас может осознать», — сказал Байден, говоря о штурме Капитолия.

Позже Байден не смог вспомнить фамилию одного из защитников Капитолия, но сидевший за спиной охранник конгресса подсказал ему. «Я рад, что ты знаешь свое имя», — поблагодарил Байден. «Он может называть меня «президент Биден» с этого момента», — пошутил он.

Говоря о событиях 6 января 2021 года, Байден заявил, что «наша демократия подверглась нападению». «Капитолий был разрушен, чего никогда раньше не случалось в истории Соединенных Штатов Америки, даже во время гражданской войны», — отметил он.

На мероприятии Байден наградил 14 сотрудников правоохранительных органов и должностных лиц, участвовавших в тех событиях, некоторым из них медали присудили посмертно. Среди награжденных — сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник, который «получил ранения при взаимодействии с протестующими» и «скончался из-за травм, полученных во время дежурства». Присужденную ему медаль приняла мать Сикника.