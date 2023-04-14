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В Турции пообещали продолжить закупать газ из России

Турция продолжит закупки газа из России после начала разработки нового месторождения

Турция после начала использования газа с месторождения «Сакарья» в Черном море продолжит закупать газ, в том числе из России. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный директор Турецкой нефтяной компании Мелих Хан Бильгин.

Он отметил, что за счет поставок из-за рубежа удовлетворяется 99,5% потребностей в природном газе. При этом, по его словам, собственный газ привнесет баланс в этом вопросе. «В любом случае я уверен, что Турция будет как покупать, так и продавать газ», — сказал Бильгин. Он допустил, что добыча газа у себя в стране позволит Турции обсуждать с другими государствами предоставление скидки на газ.

Бильгин отметил, что месторождение «Сакарья» задействуют в газовом хабе в Турции. По его словам, там будет добываться 40 млн кубометров газа каждый день.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу, если будет заинтересованность потенциальных покупателей. В январе Турция приступила к работам по предложенному Москвой проекту газового центра.

В начале апреля министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что правительство страны приняло первые законодательные решения, которые должны упростить работу нефтегазовых компаний в рамках газового хаба. Он отметил, что республика стремится стать центром торговли газом, который в итоге будет продаваться европейским странам.

Месторождение «Сакарья» находится в Черном море в 155 км от побережья Турции около порта Фильос. Его открыли в 2020 году. Запасы месторождения оцениваются в 540 млрд кубометров.

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Теги
Турция газ закупка Россия месторождение Черное море
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